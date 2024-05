Cronaca

SARONNO – Si è temuto il peggio ieri pomeriggio in stazione a Saronno per il 20enne ferito con una bottiglia di vetro rotta dopo una lite con un connazionale tra la banchina e il treno in sosta nella zona dei binari tronchi. Determinante l’intervento del primo agente della polizia locale arrivato sul posto che ha prestato i primi soccorsi al giovane a terra che ha riportato una ferita lacero contusa al torace.

E’ successo ieri pomeriggio alle 18,15 quando alla centrale operativa della polizia locale è arrivata la chiamata per una lite tra stranieri. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni si sarebbe trattata di una violenta discussione tra due connazionali tra la banchina e il treno fermo al binario tronco in attesa della partenza per Lodi.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti ma la certezza è che dopo una lite uno dei due stranieri è rimasto a terra ferito con una bottiglia di vetro rotta. Una ferita sanguinante e abbastanza profonda che in un primo momento aveva fatto pensare ad un accoltellamento. Sul posto allertati dalla polizia locale, arrivata sul posto in pochi minuti, sono arrivati i soccorsi l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’autoinfermieristica cittadina. Per un’ora il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito trasferito poi in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Dai primi accertamenti sembra che si siano miracolosamente evitati organi vitali e quindi pesanti conseguenze per il ferito.

Sul posto la polizia locale che ha effettuato gli accertamenti necessari per riscostruire l’accaduto. Sono stati effettuati i rilievi del caso, ascoltati i testimoni e nelle prossime ore saranno acquisite le immagini della videosorveglianza della stazione utili per ricostruire l’accaduto con maggior dettaglio e precisione e cercare di identificare l’aggressore che si è dileguato prima dell’arrivo dei soccorritori.

