SARONNO – L’annuncio è arrivato dall’Amministrazione comunale il Prefetto Salvatore Rosario Pasquariello ha convocato per la giornata di giovedì 13 giugno una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato alla sicurezza urbana della città di Saronno ed in particolare presso le stazioni ferroviarie.

L’incontro si terrà a Villa Gianetti. Dal sindaco Augusto Airoldi arriva un ringraziamento al Prefetto per l’attenzione dimostrata e per aver accolto la sua disponibilità ad ospitare questa importante riunione.

