SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd di Saronno in merito al tema della sicurezza in città dopo il servizio di Striscia la notizia dedicato allo spaccio, al degrado e ai borseggi in centro e alle stazioni di Saronno.

“Bad news is good news. “Una cattiva notizia è una buona notizia”: questa è una celebre massima del giornalismo anglosassone che evidentemente viene ancora oggi molto seguita da larga parte dei giornalisti. Certamente la cattiva notizia, ciò che provoca indignazione, ha un eco ben maggiore e fa acquisire sempre Audience.

Le notizie negative però lasciano un grande senso di impotenza nei cittadini, tolgono la speranza e rendono le persone passive. Abbiamo davvero bisogno di lettori passivi ed impotenti o semmai di lettori più informati e più desiderosi di agire?

“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la politica”, affermava in modo esemplare il mai dimenticato Don Lorenzo Milani, il problema della sicurezza certamente non va banalizzato né negato, è un problema che riguarda tutti: a chi giova alimentarlo a colpi di sparate mediatiche, a colpi di toni sempre più accesi? Se davvero vogliamo agire nell’interesse di tutti forse è opportuno smettere di dipingere a tinte fosche la nostra città provocando un evidente danno per tutti.

Il tema della sicurezza urbana è da sempre un evergreen utilizzato da molte forze politiche per incrementare i propri consensi e agitato spesso ad arte a ridosso delle campagne elettorali. Non è certo di nostro interesse perderci in dispute contro questo o contro quello né fornire analisi sociologiche sulla sicurezza percepita e quella reale: non possiamo però certo dire che su questi temi poco o nulla sia stato fatto.

Abbiamo condiviso tutti gli sforzi sinora fatti dall’Amministrazione in tema di sicurezza: il Prefetto ha condiviso la richiesta del Sindaco Airoldi che mira ad istituire un presidio fisso di Polizia Ferroviaria nella stazione di Saronno. Auspichiamo che il Ministro possa rapidamente fornire una risposta nell’interesse concreto dei cittadini e dei viaggiatori, così come ricordato sovente anche dal Ministro delle Infrastrutture il quale ha più volte pubblicamente dichiarato che “Tutelare i cittadini che lavorano e viaggiano è una priorità di questo governo”. Non mancheremo di sollecitare gli enti sovraordinati per una positiva soluzione che ahimè attendiamo da troppo tempo.

Nell’anno 2023 sono state effettuate periodiche operazioni interforze (GdF, Carabinieri, Polizia Locale) di controllo della zona stazione, sono stati assunti nuovi ufficiali e agenti della Polizia Locale (ed ancora ne saranno assunti), sono state potenziate le telecamere di sorveglianza in Città.

Il progetto “polizia di prossimità” ha avuto positivo riscontro da parte dei cittadini e verrà riproposto: nel 2023 oltre 2000 ore di presenza aggiuntiva in Città, elevate più di 380 sanzioni e raccolte oltre 300 segnalazioni di parte dei Cittadini e delle Cittadine. Nel bilancio di previsione 2024 ricordiamo che sono state stanziate ulteriori risorse economiche per finanziare ore straordinarie di presenza della Polizia Locale in città nei luoghi c.d “sensibili”. La tematica della sicurezza è costantemente attenzionata dal Sindaco nei tavoli periodici tenuti con Prefettura, Questura e Forze dell’Ordine.

Occorre continuare nel solco dell’impegno che finora è stato profuso (auspicando anche un rafforzamento) tenendo bene in mente che è indispensabile la collaborazione di tutte le Istituzioni e dello Stato (come noto il potere dei Sindaci non è infinito), certamente una presenza sempre più capillare della Polizia Locale nelle zone sensibili della Città non potrà che sortire effetti positivi.

Una recente statistica (anno 2023) di Ferrovie dello Stato Italiane ha mostrato come l’ampliamento di gate e tornelli in alcune stazioni ha già portato, negli ultimi anni, a una importante riduzione del numero dei furti (-80%), questa è “una soluzione tecnico-gestionale mirata ad aumentare la sicurezza dei viaggiatori, contrastando il fenomeno dei furti nelle stazioni e della microcriminalità in genere”; in una ottica di collaborazione e dialogo tra enti e Istituzioni potrebbe essere una possibile soluzione da approfondire e studiarne la fattibilità.

Un plauso particolare va a i Cittadini che si sono messi in gioco personalmente nei progetti di Controllo del Vicinato (recenti attivazioni nel quartiere Matteotti e nuovo progetto nel quartiere Aquilone). Questi progetti oltre a incrementare la sicurezza hanno il positivo pregio di far sentire realmente Comunità le persone, attraverso l’impegno concreto per il bene della collettività.

