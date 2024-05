Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Saronno civica in merito al tema della sicurezza a Saronno finito sotto i riflettori dopo il servizio di Striascia la notizia che ha documentato e raccontato spaccio, borseggi e degrado tra le stazioni e il centro di Saronno.

L’amministrazione comunale ha già risposto alle diverse voci sollevate riguardo al problema sicurezza, emerse dopo il servizio di Striscia la Notizia. Anche noi di Saronno Civica, lista composta da persone che amano questa città e che collaborano con l’amministrazione, ci teniamo a esprimere alcune considerazioni.

Prima di tutto, ribadiamo che nessuno, Sindaco in primis, nega o minimizza il problema della sicurezza: è infatti un tema centrale e si lavora costantemente per migliorarla. Le azioni messe in campo dal Sindaco e dalla Giunta sono tutte quelle possibili per una amministrazione locale. Le riepiloghiamo qui brevemente: incremento della polizia urbana (2 ufficiali, 3 agenti e altri 3 in arrivo), operazioni straordinarie delle forze dell’ordine nazionali e locali, raddoppio delle telecamere di videosorveglianza, collaborazione costante con il Prefetto e il Questore.

A queste azioni si aggiungono le delibere del Consiglio Comunale, che ha introdotto il Daspo urbano e ha stanziato nuove risorse per consentire i controlli della polizia locale anche in orari serali.

L’amministrazione lavora anche sul fronte della prevenzione, sia del bullismo sia delle diverse forme di microcriminalità giovanile. I Servizi Sociali sono impegnati a contrastare marginalità e situazioni di disagio, tematiche complesse che accomunano tutte le aree urbane circostanti e che spesso si legano a comportamenti antisociali e criminalità giovanile.

Nonostante gli sforzi, purtroppo, gli episodi di furti, borseggi e scassi nei negozi in alcune zone della città si verificano con una certa frequenza. Occorre studiare nuove misure di contrasto. Deve farlo per primo il Ministero degli Interni, espressione del centrodestra, rispondendo alle richieste di intervento del nostro Sindaco vanamente avanzate mesi fa. Deve farlo anche la Polfer, che ricordiamo essere la forza di polizia incaricata di mantenere sicure le stazioni. Perché questi rinforzi non sono ancora arrivati? Sono mancanze gravi, e chi sottolinea l’insicurezza di Saronno deve sapere chi è responsabile di tali mancanze.

All’amministrazione locale spetta senz’altro l’onere di lavorare instancabilmente, collaborando con tutte le autorità competenti, per rendere Saronno una città più sicura per tutti i suoi cittadini. Durante la tavola rotonda sulla sicurezza organizzata nei giorni scorsi da Radiorizzonti, sia il comandante dei carabinieri della stazione di Saronno sia il comandante della polizia locale hanno dichiarato che reati e interventi, rispetto al passato, sono in calo, ma che comunque non abbassano la guardia. Hanno parlato anche dell’intensificarsi dei controlli nelle stazioni e nelle zone adiacenti.

Queste dichiarazioni sono state riprese dalla Prealpina il 28 marzo, ma pare non abbiano ricevuto molta attenzione. Speriamo che il loro lavoro sia riconosciuto e apprezzato, e che le informazioni che provengono dalle forze di sicurezza non siano sempre disdegnate a favore della forza mediatica di un servizio televisivo svolto da chi vuole fare ascolti, facendo leva sul tema sicurezza. Ci siamo chiesti perché a Saronno, e solo a Saronno, è stata inferta questa ferita.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti