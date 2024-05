Comasco

TURATE – Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, Turate si trasforma nella capitale della birra con il Turate beer festival, organizzato da Hello Eventi. L‘evento, che si terrà presso il Parco Il Campetto in via Garibaldi 26, promette tre giorni di musica, divertimento, buon cibo e, ovviamente, fiumi di birra.

L’evento è caratterizzato da un ricco programma che comprende:

Venerdì 7 giugno : dalle 17 alle 24. La serata sarà animata da un tributo ai Queen con la band The Queen Experience.

: dalle 17 alle 24. La serata sarà animata da un tributo ai Queen con la band The Queen Experience. Sabato 8 giugno : dalle 17 alle 24. Protagonista della serata sarà un tributo a Vasco Rossi con i Brivido Vasco.

: dalle 17 alle 24. Protagonista della serata sarà un tributo a Vasco Rossi con i Brivido Vasco. Domenica 9 giugno: dalle 11 alle 23.30. La giornata sarà dedicata ai più piccoli con animazione per bambini.

Durante tutti e tre i giorni, i visitatori potranno divertirsi con varie tipologie di giostre e gonfiabili, gustare cibo di strada sia nazionale che internazionale, e scegliere tra una selezione delle migliori birre europee e artigianali italiane.

L’ingresso al festival è gratuito, e sono disponibili posti a sedere per tutti i partecipanti. L’evento è patrocinato dal Comune di Turate e rappresenta un’occasione per trascorrere del tempo in compagnia, all’insegna del divertimento e del buon gusto.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.helloeventi.com, inviare una email a [email protected] o contattare il numero 3515852780.

(foto archivio)

31052024