Cronaca

TRADATE – NIGUARDA – Non è ancora stata sciolta la prognosi per il bimbo di 5 che ieri, venerdì 31 maggio, è caduto dalla finestra dalla casa in cui vive con la famiglia tra via Crocifisso e via Pindemonte a Tradate.

Il drammatico incidente è avvenuto ieri intorno alle 13. Le cause non sono state rese note pare che il piccolo si sia sporto troppo fa una finestra cadendo per 12 metri. Immediata la mobilitazione di soccorsi con ambulanza e autoinfermieristica arrivati in pochi minuti seguite dall’elisoccorso. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Dove si trova ricoverato nel reparto rianimazione. Le condizioni del piccolo sono ancora molto gravi al punto da essere ancora in pericolo di vita.

Proseguono anche gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Saronno sul posto per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti