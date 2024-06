Basket

SARONNO – In città è già caccia al biglietto, ma i tagliandi non sono ancora in vendita: cresce la “febbre” per la bella, gara 3 della finale playoff della serie B Interregionale di basket che vede opposte Az Saronno e Cecina. La partita dell’anno si gioca sabato 8 giugno al saronnese Palaronchi, tifosi vecchi e nuovi della pallacanestro cittadina non vedono l’ora di assistere al decisivo match che mette in palio in passaggio in serie B Nazionale.

La società del presidente Ezio Vaghi fa sapere che “in vista di gara 3 di finale di serie B Interregionale in programma sabato 8 giugno alle 21 al PalaRonchi con Basket Cecina sarà attivata la prevendita dei biglietti. Le informazioni sulle modalità, i giorni e gli orari di acquisto dei biglietti saranno comunicate in seguito. In caso di esaurimento della capienza in prevendita, non sarà attiva la biglietteria nel giorno della partita”.

Saronno ha vinto gara 1, mentre mercoledì scorso in gara 2 il Basket Cecina ha battuto i biancazzurri e di conseguenza la serie (al meglio delle tre partite) ora prosegue con la “bella” che si giocherà al Palaronchi. La vincente salirà direttamente in serie B Nazionale mentre per la perdente ci sarà lo spareggio con la perdente fra Bergamo e Fidenza per un ulteriore posto in serie B Nazionale.

(foto: l’ingresso del Palaronchi, nei prossimi giorni inizierà la prevendita)

01062024