SARONNO – Dopo il passo falso di mercoledì sera in gara 2, per l’AZ Robur Saronno è tempo di mettersi alle spalle la sconfitta contro Basket Cecina e concentrarsi sul prossimo incontro, il più importante di questa stagione di grande basket per i biancoazzurri.

Sabato 8 giugno alle 21, infatti, andrà in scena al PalaRonchi di via Cristoforo Colombo il cruciale spareggio, gara 3, la “bella” contro i toscani. Chi vince, porta a casa la serie di finale, con conseguente promozione in Serie B Nazionale per la stagione 2024/2025. Per la squadra perdente, invece, è finita. “The winner takes it all”. Ma non del tutto a dir la verità…

Entrambe le società terranno lo sguardo rivolto verso oriente, dove anche le finaliste della Conference Nord-Est si giocheranno le proprie carte per salire di categoria. La Pallacanestro Fulgor Fidenza e il Bergamo Basket 2014 si sfideranno, sempre al meglio delle 3 gare, con in palio lo stesso bottino conteso tra Saronno e Cecina. La palla a due di gara 1 della finale Nord-Est sarà stasera, ore 18, al PalaPratizzoli di Fidenza.

Le due perdenti di Est e Ovest, avranno un’ultima occasione per centrare il traguardo promozione. Ci sarà infatti un altro scontro diretto con le medesime modalità per ottenere la vittoria e chi riuscirà a spuntarla si garantirà l’accesso in Serie B Nazionale.

L’AZ Robur Saronno proverà sicuramente a chiudere subito i conti per festeggiare di fronte ai propri tifosi e nella propria città. Ma, qualora arrivasse una sconfitta contro Cecina, la squadra dovrà compiere l’ultima grande impresa battagliando contro una tra Fidenza e Bergamo.

Al piano B ci si penserà eventualmente più avanti, ora i ragazzi di coach Renato Biffi sono focalizzati solo sulla sfida con i toscani. Sarà una settimana di attesa infinita per chi sogna di vedere Saronno trionfare.

