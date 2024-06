Eventi

BOLLATE – Domenica 2 giugno il Giardino di Villa Arconati prenderà parte all’edizione 2024 di “Appuntamento in Giardino”, iniziativa promossa dall’Apgi-Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Anci Associazione nazionale dei Comuni italiani.

La manifestazione, pensata come un’autentica “Festa del giardino”, nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

Particolarmente interessante, soprattutto per le famiglie con bambini, la Caccia al Tesoro del Giardino di Villa Arconati, che si rivolge a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni e a tutti sarà garantita la partecipazione, basterà iscriversi on-line sul sito.

In biglietteria ai bimbi verranno consegnati i materiali (in omaggio) per la Caccia al Tesoro, che potranno svolgere in autonomia con la propria famiglia. Al termine del gioco, ogni partecipante riconsegnerà la mappa allo Scrigno del tesoro (cioè all’Infopoint).

Questa sarà un’occasione per i bambini, e non solo, di scoprire le meraviglie botaniche e artistiche del Giardino monumentale di Villa Arconati attraverso un’avventura a suon di enigmi e indovinelli.

L’attività è gratuita per i bambini da 6 a 10 anni, con prenotazione obbligatoria online: www.villaarconati-far.it

(Gli adulti accompagnatori potranno acquistare il Biglietto d’Ingresso on-line sul sito www.viallaarconati-far.it oppure presso la Biglietteria della Villa).

