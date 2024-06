Calcio

SARONNO – L’ex mister del Fbc Saronno, Antonio Aiello, è approdato… alla Juventus. Non la società bianconera ma la Alma Juventus Fano, comunque storico nome del calcio italiano, è stata fondata nel 1906 e milita in serie D.

Nelle scorse ore con un comunicato stampa, l’annuncio dell’ingaggio di mister Aiello per la prossima stagione.

La Società Alma Juventus Fano 1906 è lieta di annunciare che il nuovo allenatore della Prima Squadra per il biennio 2024-2026, sarà Antonio Aiello. Il mister, reduce dall’esperienza ad Albenga in serie D, annovera nel suo curriculum molteplici esperienze in piazze importanti, tra cui Avezzano, Viareggio, Milano City, San Marino e Foligno. La società, inoltre comunica di aver avviato in questi giorni le operazioni per il saldo degli stipendi arretrati, in modo da avviare l’iter processuale per la presentazione della domanda di ripescaggio alla Serie D 2024-2025.

Aiello, che abita nel Varesotto, aveva guidato il Fbc Saronno in Eccellenza, sei anni fa.

01062024