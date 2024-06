CASTIGLIONE OLONA – “Si informa che sono state inviate le lettere di accoglimento per l’asilo nido comunale per l’anno scolastico 2024-2025″: ad informare i cittadini è l’Amministrazione civica castiglionese.

Come precisano i responsabili dell’ente locale: “La graduatoria è anonima, ogni bambino ha un proprio codice identificativo presente sulla comunicazione inviata via mail. Si precisa che i primi 18 posti sono stati già occupati dai bambini che frequentano l’anno scolastico in corso”.