Misinto

MISINTO – Tante novità per l’edizione 2024 della Misinto bier fest, il tradizionale appuntamento che richiama ogni anno migliaia di visitatori. La presentazione ufficiale della manifestazione si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri nella centrlaissima piazza Statuto. A fare gli onori di casa il patron Fabio Mondini, ad introdurre i presenti il giornalista Daniele Porro.

C’erano fra gli altri il sindaco misintese Matteo Piuri, che nei giorni della festa veste sempre anche i panni del volontario; e l’onorevole Fabrizio Sala, a sua volta ex sindaco del paese. Piuri ha ricordato, tra l’altro, come la festa della birra, promossa dal gruppo locale Gam E20 sia anche una occasione per concretizzare progetti importanti per Misinto: con gli incassi della manifestazone sono state. negli anni scorsi, sistemate scuole ed avviati progetti per i giovani. Mentre l’onorevole Sala ha ricordato la storia della festa, “nata da un gruppo di ragazzi che voleva costruire qualcosa in amicizia”.

Date e nuovo look

Quella del 2024 sarà la ventisettesima edizione della Misinto bier fest, apertura prevista giovedì 4 luglio, nell’area di via del Cavo, e si andrà avanti sino a sabato 20 luglio. Rispetto al passato, la novità è che l’evento si svolgerà non per due settimane consecutive, ma in tre fine settimana; fra il 4 ed il 7 luglio, poi si ripartirà dall’11 al 14 e infine dal 18 al 20 luglio.

Inoltre, il “look” dell’area feste sarà diverso rispetto al passato, con un bier garden che comprenderà un grande “villaggio della birra”, ombrelloni, sdraio, panche, anche la sabbia a terra, ed apertura sin dalle 18 per l’aperitivo.

01062024