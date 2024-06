Città

SARONNO – Lo scorso sabato 25 maggio, con una celebrazione del Lions club Saronno del Teatro a Villa Gianetti sono stati premiati i ragazzi vincitori di “Un poster per la pace”: da diverse scuole medie hanno partecipato al concorso con un disegno che rappresentasse il significato di pace. Per il collegio Castelli sono state premiate Vuxia Sui e Margherita Locati, Yakin Maaloul e Vittoria Grigora per la Bascapè, Anna O’Gorman e Enea Lazzaroni per la Da Vinci, Elisabetta Crosta e Alessandro Doi per l’istituto Sant’Agnese.

Presente alla manifestazione anche il fotografo saronnese Armando Iannone, che ha immortalato i momenti della manifestazione con la sua macchina fotografica.

(foto di Armando Iannone)

