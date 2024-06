Primo piano

SARONNO- La settimana in arrivo sarà decisiva per la Robur Saronno. Da lunedì 1 giugno a domenica 7 giugno, ogni giorno si terranno open day dedicati alla ricerca di nuovi talenti per il settore giovanile.

Durante questa settimana, le giornate degli open day saranno suddivise per annate, con i nuovi ragazzi che dovranno presentarsi al campo sportivo 45 minuti prima dell’inizio dell’allenamento. Gli open day, destinati ai giovani nati tra il 2012 e il 2019, si terranno ogni giorno da lunedì 1 giugno a domenica 7 giugno. Per i Giovanissimi del 2011, che il prossimo anno parteciperanno al campionato agonistico, le selezioni avranno luogo martedì 2 e 9 luglio e giovedì 4 e 11 luglio.