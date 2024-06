Città

SARONNO – Domenica 2 giugno, nella chiesa San Giuseppe, al Matteotti, alle 20.30 si svolgeranno i vespri in occasione del Corpus Domini. Al termine, alle 20.45 si avvierà la processione per le strade cittadine con arrivo al santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

Un invito particolare è stato rivolto da don Luca Rampini e da don Riccardo Bottan: “Sono invitati a partecipare tutti i fedeli e soprattutto i ragazzi, che hanno fatto la prima comunione quest’anno, con indosso la tunica bianca. Sarà bello trovarsi insieme in chiesa e poi camminare per le vie di Saronno in processione”.

In occasione del Corpus Domini, verranno festeggiati gli anniversari di sacerdozio di don Massimiliano Bianchi (20 anni), don Luca Rampini (10 anni) e don Riccardo Bottan (10 anni).

In caso di pioggia, la processione non si svolgerà ma il ritrovo sarà alle 20.30 direttamente in Santuario.

