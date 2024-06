Città

Saronno – L’Istituto Prealpi di Saronno ha ospitato l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi.

L’evento si è inserito nell’avvio del progetto “Sonda Campus Prealpi Cinquanta” dell’istituto che vedrà la progettazione di una vera sonda spaziale per lo studio di dati ambientali e particelle inquinanti, coinvolgendo i nostri studenti dei laboratori di fisica, microbiologie, neuroscienze.

“Un’impresa – dichiara Fermi – ambiziosa da elogiare e di cui ne siamo fieri nel vedere anche la nostra regione dallo spazio”. La Giornata di formazione che ha visto coinvolti gli studenti dell’istituto si è svolta nella giornata di ieri dalle 10 alle 12 al Cinema Teatro Prealpi.

Dichiara il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un videomessaggio: “Il mio augurio speciale per il 50° anniversario dell’istituto e per l’avvio del progetto ‘Sonda caput Prealpi 50’, il miglior modo di celebrare questo traguardo, è l’impegno e la dedizione che vi ha portato a progettare una vera sonda spaziale, un’impresa da elogiare e di cui essere fieri, saluto e ringrazio tutti gli studenti e i docenti dell’istituto.”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti