SARONNO – Nelle prossime ore sono presenti alcuni interventi di manutenzione sulla rete autostradale, ecco i principali provvedimenti di chiusura.

Dalle 22 di sabato 1 alle 6 di domenica 2 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, Sarà chiuso, per chi proviene da Como, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8, verso Varese, uscire a Legnano, al km 16+300 e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano; in ulteriore alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700 della A9, percorrere la SP527 e immettersi in A8 attraverso lo svincolo di Castellanza.

Sulla A8 Milano-Varese: sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano, in alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo, al km 14+000 della A9, o allo svincolo di Legnano, al km 16+300 della A8.

