SARONNO – Domenica 16 giugno torna “Salvala” nella sua seconda edizione: un’esperienza unica di benessere, socializzazione e cultura. La nuova edizione della pedalata cicloturistica si svolgerà sui percorsi ciclabili del parco degli Aironi, della Valle Olona, del lago di Varese e della ciclabile di Besozzo, inaugurata nel 2023, e su alcune strade secondarie che collegano Saronno a Laveno. Un percorso nel verde dal sud al nord della provincia. Un’occasione unica per vedere o rivedere, in modo sostenibile, luoghi ameni e scoprire con occhi nuovi paesaggi, opere architettoniche e artistiche.

Il percorso complessivo misura circa 71 km con un dislivello totale positivo di circa 750 metri. È necessario prenotare autonomamente e per tempo i biglietti al link. Per problematiche assicurative, l’evento non è aperto alla partecipazione di minori e di persone con disabilità

Il ritrovo alle 8 in Villa Gianetti, via Roma 18, Saronno, cui seguirà una visita al Museo Giuditta Pasta, celebre cantante lirica dell’800 nata a Saronno e alla quadreria Francesco De Rocchi, un importante esponente del Chiarismo lombardo. La partenza di Salvala è prevista alle 8,30.

Percorsa la Valle Olona e le ciclabili del Lago di Varese e di Besozzo, è da programma la prima sosta con ristoro di cibo e bevande a Santa Caterina del Sasso a Leggiuno, un santuario del 1200 costruito su di uno sperone roccioso a picco sul Lago Maggiore, patrimonio Unesco, una delle meraviglie della Provincia di Varese e della Lombardia. Visita guidata al Santuario a cura di Archeologistics.

La ripartenza è poi alla volta di Cerro di Laveno, per la visita al museo internazionale del Design Ceramico, che in un palazzo del ‘500 ospita una collezione che va dalla metà dell’800 a metà del ‘900. L’ultima tappa è Laveno Mombello, dove al Pratone del Gaggetto ci sarà un piccolo ristoro con una vista spettacolare su lago e montagne circostanti. Una visita al lungolago e alla città e poi alle 17.28 rientro a Varese e poi Saronno con treno e bici appositamente organizzato da Trenord. L’arrivo a Saronno è previsto per le 19 circa.

Quest’anno il kit di iscrizione si arricchisce ulteriormente e prevede al suo interno:

Zainetto Enervit T-shirt in cotone a ricordo dell’evento Borraccia Enervit Idrosalino monodose Enervit Campanello dell’evento Una bottiglietta d’acqua Wami Una barretta energetica Alce Nero



La pedalata è stata ideata e promossa dal Comune di Saronno, con il patrocinio della Provincia di Varese e dei comuni di Varese, Leggiuno e Laveno Mombello, in collaborazione anche con la Camera di Commercio di Varese, Trenord, Saronno Servizi Spa e Ssd, E-vai, ordine degli Architetti-Varese, Pellegrini, Fiab Varese e Saronno Ciclocittà, Archeologistics, Asst Valle Olona, Enervit, Wami, Alce Nero, Ird squadra corse.

E’ richiesto che tutti i partecipanti siano dotati di almeno una camera d’aria compatibile con la misura dei copertoni della propria bicicletta, la bicicletta sia in ordine e i partecipanti in salute e adeguatamente allenati per la percorrenza prevista. E’ assicurata l’assistenza meccanica durante lo svolgimento dell’evento.