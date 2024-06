Città

SARONNO – Questo pomeriggio, dalle 15 alle 18.30 all’associazione culturale Il Tassello, in via Don Luigi Monza 13, ci sarà il Repair Cafè, in cui i partecipanti potranno portare i propri oggetti guasti o danneggiati per ripararli con i volontari del Repair Cafè Saronno.

Si cercherà di riparare piccoli elettrodomestici, capi d’abbigliamento, computer, cellulari, biciclette, giocattoli, monitor, forni a microonde e oggetti vari, inoltre le porte saranno aperte a tutti colori che hanno competenze tecniche da poter essere messe al servizio della causa.

Per maggiori informazioni: repaircafesaronno@gmail,com, Tassello.org o 340.8959489.

