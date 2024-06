Softball

SARONNO – Giornata (terza di ritorno) come da pronostico quella del 1 giugno. Una sequenza di 4 sweep mantiene le distanze in classifica e cristallizza le prime 4 posizioni. Un paio di assolute protagoniste sono la saronnese Milagros Lozada Lago (7 RBI in una partita) e Kelly Barnhill (17 K nella sua vittoria) del Forlì.

Inox Team Saronno – Pubbliservice Old Parma



Una prestazione “monstre” di Milagros Lozada Lago consente al Saronno di chiudere la prima partita in 4 riprese: fuoricampo da 2 punti, doppio con RBI, singolo che sparecchia le basi al terzo e singolo da 1 RBI al quarto, per un totale di 7 punti battuti a casa e Saronno mette la partita in cassaforte. Ma alla vittoria (firmata in pedana dall’ex di turno Alice Ghillani) partecipano anche Uxua Modrego Lopez (fuoricampo e triplo) e quasi tutto il line-up delle varesine. Di contro per l’Old Parma è Sara De Luca (fuoricampo da 2 e doppio) a cercare di salvare l’onore, ma è impietoso il finale 13-3.

La seconda partita, con la sfida in pedana tra Kandra Lamb (solo una valida concessa e un punto, non guadagnato, subito) e Tyneesha Houkamau, è molto più equilibrata, ma la Inox Team chiude comunque la doppietta vincendo 3-1. Decisivo il terzo inning quando le padrone di casa segnato tutti i punti utili: base ball per Agnese Pietroni, singolo di Fabrizia Marrone e bunt di sacrificio (con doppio avanzamento) di Alessandra Rotondo; un singolo di Uxua Modrego Lopez porta a casa i 2 punti e poi la spagnola segna a sua volta per un errore della difesa parmigiana. Il punto della bandiera di Parma lo segna al sesto Lucy McIntyre.

Mia Office Blue Girls Pianoro – Rheavendors Caronno

Importante doppietta per le Blue Girls sul diamante di casa contro Caronno che consente così alle felsinee di sopravanzarle in classifica. In gara 1 Pianoro conquista immediatamente il vantaggio contro Bianca Messina Garibaldi segnando tre punti nelle prime due riprese grazie ai singoli di Brandi e Carati e il punto entrato per errore difensivo (uno dei tre in totale della difesa della Rhea). Dall’altra parte Veronica Comar elimina sedici battitori consecutivi tra primo e sesto inning e consente alle Blue Girls di traghettare in porto il vantaggio maturato, aggiungendo il punto del definitivo 4-0 nel sesto attacco con volata di sacrificio di Moreland.

Gara 2 è un entusiasmante duello tutto cubano in pedana tra Yamerki Guevara Limonta e Iraimis Diaz Nunez. Sblocca immediatamente il punteggio Logan Moreland con un fuoricampo, il terzo della sua stagione, e le due squadre avrebbero entrambe occasioni per fare male alle avversarie, ma nei momenti chiave le due lanciatrici si dimostrano fredde e chiudono la porta. Caronno nell’ultimo attacco pone due corridori in base, ma il decimo strikeout della partita di Guevara chiude definitivamente la contesa. 1-0 il risultato finale in favore di Pianoro.

Mkf Bollate – Macerata

Bollate non ha eccessiva difficoltà a fare sua gara 1, sfruttando un’ottima pedana Bigatton–Cecchetti che concede solamente quattro valide alle avversarie e un attacco che sin da subito inizia a macinare punti. Slaba e Princic, con due valide a testa, guidano l’attacco bollatese che mette la ciliegina sulla torta con il fuoricampo di Silvia Torre nel sesto inning e chiude anticipatamente la sfida con il risultato finale di 7-0.

La seconda gara è decisamente più combattuta, con Macerata che prende il vantaggio con il fuoricampo di Alicia Peters nel secondo inning contro Alice Nicolini. Il vantaggio ospite non dura però nemmeno un inning, dal momento che, nella parte bassa della medesima ripresa, Franzoni (singolo) e Manera (volata di sacrificio) permettono a Bollate di mettere la testa avanti. Nel quarto Princic sfrutta, con le basi piene, una delle sei walk concesse da Regan Dias per allungare e il punto definitivo lo mette Elisa Cecchetti nella sesta frazione con una volata di sacrificio. 4-1 il risultato finale, con salvezza ottenuta da Greta Cecchetti.

Bertazzoni Collecchio-Italposa Forlì

Le campionesse d’Italia tengono il passo di Bollate e Saronno e conquistano la doppietta in trasferta a Collecchio. Nella prima partita bel riscatto di Ilaria Cacciamani, rispetto alla prestazione della settimana precedente, e la lanciatrice azzurra chiude con sole 5 hit (e 2 punti) concessi, con 10 strike-out; mentre l’attacco sfodera la solita potenza mettendo a tabellino ben 2 fuoricampo (il primo solo-shot di Noemi Giacometti al quarto per passare in vantaggio; il secondo da 3 RBI di Carlotta Onofri al quinto per andare avanti 6-2) e 2 doppi (l’ultimo dei quali, di Noemi Cortesi, consente a Miriana Cerioni e Ilaria Cacciamani di chiudere i conti 8-2).

Le romagnole chiudono la seconda partita con una shut-out di Kelly Barnhill che, è vero, concede 4 valide, ma alla fine mette al piatto ben 17 dei 21 out della formazione collecchiese. Una prestazione maiuscola alla quale si aggiungono le solite solide prestazioni in attacco di Ilaria Cacciamani e Noemi Giacometti. I punti non arrivano come in gara uno con la potenza, ma anche con la costruzione del gioco (al primo inning, per esempio, il primo punto in assoluto è dato da un errore della difesa emiliana su una rubata della terza di Noemi Cortesi). Un singolo di Adele Marchini e un doppio di Cacciamani portano il parziale sul 3-0 al secondo. Al quinto triplo di Giacometti ed eliminazione in diamante di Carlotta Onofri, per il finale 5-0.

Risultati

Sabato 1 giugno

Mia Office Blue Girls Pianoro – Rheavendors Caronno 4-0; 1-0

Bertazzoni Collecchio – Italposa Forlì 2-8; 0-5

Mkf Bollate – Macerata 7-0 (6° inn); 4-1

Inox Team Saronno – Pubbliservice Old Parma 13-3 (4° inn); 3-1

Ha riposato: Thunders.

Classifica



Mkf Bollate (21 vittorie – 1 sconfitta, .954); Inox Team Saronno (18-4, .818); Italposa Forlì (14-8, .636); Mia Office Blue Girls Pianoro (12-8, .600); Rheavendors Caronno (11-9, .550); Macerata (8-14, .367); Thunders (5-15, .250); Bertazzoni Collecchio (5-17, .227);Pubbliservice Old Parma (2-20, .091).

(foto: la protagonista della giornata per la Inox Team Saronno, Milagros Lozada Lago. Credit: EzR).

01062024