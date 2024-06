Softball

SARONNO – Tutte le squadre in campo sabato 1 giugno per il terzo turno di andata. Importante duello in ottica playoff tra Mia Office Blue Girls Pianoro e Rheavendors Caronno, mentre l’Italposa Forlì sarà ospite della Bertazzoni Collecchio. MKF Bollate e Inox Team Saronno, stabilmente ai primi due posti in classifica, ospitano invece Macerata e Pubbliservice Old Parma. Sul diamante di Saronno durante la partita sarà esposta la Coppa del Mondo di softball, manifestazione ormai sempre più vicina.

In contemporanea, a pochi chilometri di distanza, l’Inox Team Saronno (16-4) accoglie il Pubbliservice Old Parma (2-18). Il match sulla carta appare indirizzato in favore delle padrone di casa, che all’andata segnarono un totale di 32 punti contro la pedana parmigiana, sebbene Parma con l’ultimo successo – un roboante 11-3 in casa di Macerata – abbia riconquistato fiducia nella possibilità di avvicinarsi all’ottavo posto, che significherebbe salvezza. A margine di questa partita ci sarà la possibilità di ammirare la Coppa del Mondo di softball che, nel corso del Trophy Tour, farà tappa proprio sul diamante di Saronno sabato.