TRADATE – Inchiodata dalle immagini delle telecamere l’auto pirata che, dopo aver tamponato un veicolo in via per Castelnuovo, è scappata.

Gli eventi sono avvenuti nei giorni scorsi e vede coinvolta l’auto di una cittadina di Gornate Olona che, mentre percorreva la via nel pieno del Parco Pineta, è stata tamponata da un’auto che, però, non si è fermata per compilare la documentazione utile all’assicurazione o per verificare lo stato di salute della conducente. L’auto è appartenente ad una donna di Tradate, poi identificata e inchiodata dalle registrazioni della telecamera posta su uno dei sette varchi che vigilano sull’ingresso e uscita dalla città, che hanno dato a carabinieri e polizia locale immagini molto chiare.

