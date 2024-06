news

Dogeverse è un’altra meme coin lanciata relativamente da poco, ma che ha già raccolto $15 milioni in prevendita è nel giro di pochi giorni, con la conclusione dell’ultima fase, sarà lanciato sul mercato.

Il progetto si è rivelato di gran successo finora, e infatti tutto lascia pensare che per la sua peculiarità di essere blockchain sia destinato a un grosso potenziale in futuro, superando concorrenti molto più forti come Dogecoin.

Ma cosa significa nello specifico progetto multi chain?

Dpgeverse è un progetto pionieristico che combina il mondo delle meme coin con la tecnologia multi chain; praticamente ciò vuol dire che Cosmo, la simpatica mascotte a tema cane del progetto, può saltare da una blockchain all’altra garantendo agli investitori transazioni sicure e commissioni di servizio basse.

La piattaforma si basa su diverse blockchain popolari tra cui figurano Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalache e Base.

Anche la storia dietro il progetto sembra divertire e attirare nuovi investitori: lo shiba inu creato dalla polvere cosmica di una supernova è uno spirito libero, che esplora le varie blockchain fungendo da ponte per la community.

Grazie all’interoperabilità della piattaforma, in particolare, Cosmo e i suoi utenti possono appunto interconnettersi e interfacciarsi su diverse reti.

Tra l’altro il bello di Dogeverse sta anche nella fornitura limitata di token, che arriva a 200 miliardi. Questi vengono distribuiti dal team di sviluppatori in maniera equa per aree chiave in modo da garantire la stabilità a lungo termine dell’intero ecosistema.

In queste aree sono comprese la presale, le ricompense per gli utenti fidelizzati, fondi per progetti, pool di liquidità, marketing, future quotazioni su exchange e supporto all’ecosistema.

Ultima possibilità per accedere alla presale di Dogeverse

La presale di Dogeverse è stata lanciata lo scorso 8 aprile e da allora ha avuto un grande successo: basta vedere quanto ha raccolto, più di $15 milioni in un tempo relativamente breve.

Ciò dimostra da un lato l’interesse forte da parte degli investitori, e dall’altro quanto poco tempo resti a chi vuole investire nel progetto, dal momento che il limite è fissato a $17 milioni prima del lancio definitivo.

La popolarità della presale di Dogeverse può essere spiegata con diversi fattori, primo tra tutti i recenti aumenti di prezzo di altre meme coin come Pepe e Bonk, che hanno in qualche modo incentivato gli investitori a puntare sul prossimo successo emergente.

In secondo luogo Dogeverse presenta una caratteristica estremamente innovativa nel mondo delle meme coin, ovvero l’integrazione tra cultura meme e tecnologia multi chain; numerosi investitori sono stati attratti proprio da questa proficua unione.

Attualmente un token DOGEVERSE ha un costo di $0,00031, prezzo vantaggioso se si considera l’inevitabile aumento di valore che avrà una volta terminata la presale e con la successiva quotazione su DEX e CEX. Basta guarda anche all’esempio di Slothana, che ha avuto un iter simile a Dogeverse.

Profitti importanti grazie al meccanismo di staking

Un’altra caratteristica fondamentale di Dogeverse è il protocollo di staking, che permette ai possessori dei token DOGEVERSE di ottenere profitti senza venderli necessariamente.

Il processo infatti prevede il blocco di una serie di token che vanno poi a creare una sorta di deposito bancario con reddito passivo; la differenza è che rispetto alle istituzioni finanziarie con Dogeverse le ricompense sono più alte.

Con lo staking la ricompensa è di 6088 token DOGEVERSE per blocco ETH, con un RRP del 54%, quindi un ottimo ritorno sull’investimento rispetto ai depositi classici.

Nonostante il rischio legato allo staking, sono stati già bloccati circa 30 miliardi di token DOGEVERSE, e probabilmente questa quota aumenterà con gli ultimi giorni di prevendita.

In conclusione, si può dire che Dogeverse è una meme coin di successo che combina bene insieme il tema meme e la tecnologia blockchain; a fine prevendita inizierà il lancio su exchange e questa potrebbe essere l’occasione per profitti consistenti.

Vai alla prevendita di Dogeverse