Sport

LIMBIATE – Una società giovane, fondata nel 2004 con l’obiettivo di riportare la pallavolo di qualità nella città di Limbiate, Zeroquattro Volley è ormai una realtà più che affermata e rispettata nel quadro della pallavolo lombarda.

Un club totalmente dedicata al settore maschile: dalla prima promozione in serie D nel 2015 all’approdo in serie C del 2018, fino allo storico salto di categoria in serie B nel 2021. Tutto ciò in parallelo alle numerose soddisfazioni di un settore giovanile in costante sviluppo sia per affluenza dei ragazzi sia per la competitività delle squadre. Insomma, Zeroquattro Volley non ha mai attraversato un periodo di crescita così rapido e importante come quello degli ultimi anni.

L’ennesima riprova di questo momento glorioso sono stati i successi della stagione appena conclusa. Quinto posto nel girone per la serie B, qualificazione dell’under 19 alla final four regionale per il secondo anno di fila e infine il recentissimo doppio trionfo dei più piccoli, di cui parleremo ora. Proprio lo scorso weekend, infatti, Limbiate si è laureata campione regionale per la categoria under 13 maschile sia nel format 6vs6 che 3vs3.

Le finali del 6vs6 si sono svolte il 25 maggio presso il palazzetto Pierpaolo Molinari di Brescia. Lo Zeroquattro ha trionfato per 3-0 sugli avversari di Gonzaga e si è aggiudicata il titolo. Miglior giocatore in campo è stato premiato Mattia D’Alessandro, giovane promessa del vivaio limbiatese. Il giorno successivo, 26 maggio, si sono tenute le final-four per la categoria U13 3vs3, che hanno incoronato ancora una volta Zeroquattro volley. I giovanissimi rossoblu hanno prima vinto per 2-1 nella semifinale contro Montichiari e poi hanno dominato per 2-0 in finale contro lo Yaka Volley Malnate.

Le parole del Direttore Sportivo Luca Boffi confermano il buon momento ed il notevole lavoro svolto: “Contavamo molto su questo gruppo frutto di un lavoro di programmazione e tanto impegno da parte di coach Massimiliano Spacca e tutto lo staff. Abbiamo la fortuna di approfittare di diversi ragazzi talentuosi, siamo convinti che le soddisfazioni non si fermeranno qui. Tutto il nostro settore giovanile ha raggiunto ottimi livelli. Quello dello scorso weekend è un trionfo senza precedenti che testimonia quanto la società dedichi molto del suo impegno verso la crescita dei più piccoli. Un plauso va dunque alla dirigenza ed a tutto lo staff tecnico, che lavora da sempre con grande competenza e dedizione”.

E’ con questa filosofia che Zeroquattro Volley proseguirà nel suo percorso cercando di affermarsi sempre più concretamente nell’elite della pallavolo lombarda.