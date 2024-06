Città

SARONNO – Oggi ricorre la Festa della Repubblica ma a Saronno non ci sarà nessuna celebrazione ufficiale. Come annunciato dall’Amministrazione con una serie di manifesti “Le autorità accompagnate dal gonfalone cittadino parteciperanno alle cerimonie organizzate dal Prefetto di Varese”. Una comunicazione inviata anche dall’Amministrazione che spiega come “si prenderà parte alle celebrazioni a Varese su invito diretto del Prefetto”.

E a Saronno? Non è prevista nessuna celebrazione ufficiale per la festa della Repubblica.

L’unica celebrazione ufficiale in programma è quella organizzata dall’associazione nazionale paracadutisti d’Italia della sezione di Saronno che però è in ricordo di tutti i caduti e in particolare al ricordo del parà Pasquale Baccaro eroe a cui è stata intestata la sezione. Alle 10,30 è prevista l’adunata con alzabandiera, seguito alle 1040 dalla deposizione della corona in ricordo di tutti i caduti. Il momento proseguirà con la premiazione del secondo trofeo Baccaro.

Nel pomeriggio erano previsti lanci e sorvoli ma sono stati annullati per problemi tecnici legati all’elicottero.

Confermato e con grande apprezzamento dai saronnesi, invece, il concerto per la festa della Repubblica offerto dall’Amministrazione comunale con il contribuito dello sponsor Tci. L’appuntamento è fissato per le 16 al teatro Giuditta Pasta dove si esibirà l’orchestra Settembre Classico diretta da Stefano Nigro con Noemi Teruel Serrano al pianoforte, il baritono Bryan Sala e il mezzo soprano Sayumi Kaneko.

