Softball

SARONNO – Sabato sera al campo di softball di via De Sanctis non solo i due incontri di A1 vinti dall’Inox Team Saronno sull’Old Parma ma anche nell’intermezzo fra le gare, la presentazione della Coppa del mondo di softball, il trofeo che finirà alla vincitrice della competizione iridata, che si tiene nel corso del mese di luglio in Friuli Venezia Giulia.

Sul diamante per vedere da vicino la coppa c’erano non solo gli appassionati del batti e corri ma anche una rappresentativa di giocatori dell’Amor sportiva, la società calcistica saronnese, guidati dal presidente Daniele Cittera. Non è mancata una foto ricordo con la mascotte del Mondiali, il simpatico Mandy.

(foto: Amor sportiva con la mascotte dei mondiali di softball, Mandy)

02062024