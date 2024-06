Calcio

LIMBIATE – Ha fatto tanta strada ma non è bastato: in gara 3 del gironcino del terzo turno dei playoff di Seconda categoria l’Asd Limbiate si è dovuto arrendere, non riuscendo ad andare oltre il pari, 1-1 (gol limbiatese di Busso) in casa contro il France sport, formazione varesotta della piccola località di Maccagno con Pino e Veddasca.

Il gironcino a tre aveva debuttato col pari, 0-0, dei limbiatesi con il Centro giovanile Boffalorese in trasferta, In gara 2 vittoria della Boffalorese in trasferta contro il France sport, 1-2. Decisivo dunque l’incontro odierno, con Limbiate obbligato a strappare i tre punti per vincere il girone e sognare il passaggio in Prima categoria.

(foto: l’Asd Limbiate schierato per un precedente match)

02062024