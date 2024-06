Calcio

SARONNO- Il nuovo direttore sportivo Andrea Cavallini, insieme al direttore generale Marco Proserpio, inizia a mettere in moto il mercato in casa Fbc Saronno.

Il primo dei rinforzi arriva in porta e sarà Roberto Purlocco dalla Baranzatese, in passato ha vestito anche le maglie di Caronnese e Seregno in Serie D. L’altro innesto va a rafforzare il reparto difensivo con il classe ’99, Fabio Fasoli che vestirà la maglia biancoceleste. Il difensore centrale quest’anno ha indossate le casacche di Stresa e Trevigliese.

Arrivano anche rinnovi, soprattutto tra i giovani, con Nicola Proserpio, Andrea Pecis, Alberto Pecis e Luca Ferrari che rimarranno con gli amaretti.

(foto presa dal sito specialistico: paolozerbi.com)

