Calcio

SALÒ – A quasi un mese dalla matematica retrocessione dalla serie B alla Serie C, la Feralpisalò ha ufficializzato la separazione dall’allenatore saronnese Marco Zaffaroni ringraziandolo per il lavoro svolto durante la stagione e il grande attaccamento alla squadra.

Il saronnese Marco Zaffaroni ha iniziato la sua avventura a Salò lo scorso 23 ottobre dopo l’esonero di Stefano Vecchi. Durante questa stagione, Zaffaroni ha collezionato con la Feralpisalò, oltre le sconfitte, ben sette vittorie e sette pareggi che, però, non sono bastate per raggiungere l’obbiettivo salvezza visti anche diversi episodi sfortunati e numerosi punti persi dopo il 90′. Numerose sono le voci che danno per la scelta del nuovo allenatore dei leoni del Garda un ballottaggio tra Massimo Donati, attualmente allenatore del Legnago e Matteo Andreoletti ex Benevento mentre per Marco Zaffaroni si è parlato negli ultimi giorni di un leggero interessamento del Venezia.