Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo l’annuncio riguardante la guida tecnica della prossima stagione affidata a Michele Ferri, la Caronnese ufficializza anche l’arrivo di Ciro Improta, il nuovo preparatore atletico della prima squadra per la stagione 2024/2025.

Ciro Improta ha una grande carriera da preparate atletico alle spalle: è partito dal calcio dei dilettanti per poi passare dalla Solbiatese prima di vivere l’esperienza della Serie C con il Varese. Poi, 15 anni di soddisfazioni con la Pro Sesto oltre ad anni di grandi esperienze con il Lecco e il Saronno di Enrico Preziosi. Dopo gli anni di lavoro con il Darfo Boario, Sant’Angelo e giovanili del Monza, Improta arriva alla Sestese nella quale ha trascorso l’ultima stagione da avversario della Caronnese nel girone A di Eccellenza Lombardia.

Le parole del nuovo preparatore atletico: “Sono qui a Caronno grazie a mister Ferri: è stato con me a Varese, dove ci siamo conosciuti e stimati sin dal primo giorno. È stato lui a chiedermi di seguirlo in questa sua nuova avventura e non ho dubitato un secondo: ho accettato subito, conoscendo il passato di questa società prestigiosa, ma anche i progetti futuri che sono stati messi in cantiere, alcuni dei quali sono già partiti nel pieno entusiasmo della dirigenza”. Continua Improta: “Mi sono già messo al lavoro studiando lo storico degli infortuni dei giocatori della rosa, per i quali ho già stabilito delle tabelle di allenamento personalizzato, così da portarli all’inizio della preparazione nelle migliori condizioni possibili”.

(foto da Sc Caronnese)