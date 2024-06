Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera del nuovo prevosto di Saronno, Giuseppe Marinoni, in occasione del convegno “Insieme per la natalità”.

Impossibilitato ad essere presente, perché impegnato con la Comunità Pastorale di Magenta a guidare un pellegrinaggio in Grecia sulle orme di San Paolo, partecipo spiritualmente al vostro Convegno, davvero contento che sia questo il primo invito che ricevo come nuovo parroco della Città di Saronno. Il motivo è contenuto nel titolo di questa lodevole iniziativa culturale, che pone al centro una sfida che stiamo vivendo ormai da più anni: “Insieme per la Natalità”.

Innanzitutto, la parola “insieme” dice la prospettiva entro la quale porsi. È davvero bello e arricchente per tutti camminare insieme, ascoltarsi nel rispetto e nella valorizzazione reciproca, perché ognuno di noi è portatore di un dono per il bene comune. D’altra parte, l’espressione “per la natalità” dice che la Speranza è la direzione verso la quale si vuole camminare insieme. Prendo spunto dalle parole di Papa Francesco, pronunciate lo scorso 10 maggio: “Il numero delle nascite è il primo indicatore della speranza di un popolo. Senza bambini e giovani un paese perde il suo desiderio di futuro. Il vecchio continente si trasforma sempre più in un continente vecchio, stanco e rassegnato, così impegnato ad esorcizzare le solitudini e le angosce da non saper più gustare, nella civiltà del dono, la vera bellezza della vita”.

L’indicazione è chiara, si parla di speranza e di questa speranza tutti e ciascuno sentiamo di avere un grande bisogno. Mentre ringrazio la Rete per la Giornata della Vita Nascente e la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, organizzatrici del Convegno, il Sindaco Augusto Airoldi, che ha dato il patrocinio del Comune, auspico che l’intera Città di Saronno, con la Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”, si disponga a proseguire in questo cammino comune verso un obiettivo di vitale importanza, decisivo per la nostra società.

Auguri di buon lavoro. A presto.