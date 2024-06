Cronaca

SARONNO – Accertamenti dei carabinieri sono in corso riguardo all’episodio avvenuto l’altra notte alle 4 lungo la Saronno-Monza, al confine fra Saronno e Solaro. Forze dell’ordine e soccorsi sono stati attivati per una aggressione, un ragazzo di 20 anni è stato trasportato con l’ambulanza della Croce rossa saronnese all’ospedale di Saronno per essere medicato, di comunque non gravi lesioni. I militari dell’Arma stanno ora chiarendo tutti i contorni di quanto avvenuto.

Intervento dei mezzi di soccorso alle 0.30 nel tratto fra l’uscita di Origgio Uboldo della A9 e lo svincolo con la A8 in direzione sud, dove si è registrata una caduta dalla motocicletta. Sul posto con la polizia stradale anche una ambulanza del Sos Uboldo; un uomo di 58 anni è stato trasportato in ospedale a Saronno per essere medicato di non gravi lesioni.

Alla periferia di Castelseprio alle 16 lungo la provinciale 20 nei pressi della rotatoria per uno scontro fra auto e moto è rimasto ferito un 20enne, trasportato in ospedale con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita.

