Cronaca

SARONNO – Sabato pomeriggio movimentato nel centro di Saronno dove le pattuglie della polizia locale, intervenendo con tempestività, hanno bloccato sul nascere una lite e un’esagitato irregolare.

Partiamo a quest’ultimo episodio. E’ successo alle 16 tra piazza De Gasperi e piazza La Malfa dove un 20enne di nazionalità nordafricana ha iniziato a dare in escandescenza. Alcuni passanti hanno contattato il comando di piazza Repubblica e in pochi minuti è arrivata una pattuglia che ha accompagnato lo straniero in comando per gli accertamenti del caso. Effettuata la fotosegnalazione il giovane, 24enne, è risultato essere irregolarmente in Italia tanto che a suo carico sono state avviate le pratiche per l’espulsione.

Per riportare la calma è stato sufficiente l’arrivo delle pattuglie della polizia locale. E’ successo in via Diaz, dove alle 19, si è verificata una violenta lite pronta a degenerare. I toni erano decisamente alti con i contendenti pronti a passare alla mani dopo urla e qualche spintoni. Come detto sul posto sono accorse auto e uomini della polizia locale e i contendenti si sono rapidamente dileguati.

