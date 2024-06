Città

SARONNO – Grande entusiasmo e soddisfazione questa mattina per i bambini della classe 3^B della scuola primaria San Giovanni Bosco, per la premiazione del Concorso indetto da Amsa per il progetto Ecoscuola ed Ecopagelle.

Tutte le classi della Scuola primaria hanno partecipato con entusiasmo al progetto che è stato da stimolo per far riflettere i bambini e le bambine sulle tematiche affrontate. L’impegno di Amsa nel promuovere queste iniziative a scuola è dato dalla consapevolezza che siano fondamentali per educare le cittadine e i cittadini di domani a scelte consapevoli e a comportamenti volti alla salvaguardia delle risorse naturali e degli ecosistemi.

I bambini hanno avuto l’incarico di sottoporre alle loro famiglie dei questionari sul tema dei rifiuti e di compilare le Ecopagelle. La classe 3^B è risultata essere la vincitrice del concorso aggiudicandosi il primo premio. La classe 5^A si è classificata al terzo posto.

