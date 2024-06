Cronaca

SARONNO – Per dieci giorni ha lottato contro le conseguenze dell’investimento di cui era stato vittima lo scorso 22 maggio ma ieri mattina si è spento. Il riferimento va all’84enne Andrea Gorla saronnese investito in via Roma.

La notizia ha lasciato senza parole l’intero quartiere della Regina Pacis. Classe 1940 Gorla stava andando a piedi ad un funerale. Aveva dato la disponibilità a cantare durante la celebrazione. Era membro del coro della Regina Pacis e di quello della Comunità Pastorale. In via Roma però si era verificato l’incidente a pochi metri dalla chiesa. Un impatto violento con una utilitaria. Il saronnese era finito sul parabrezza e poi a terra.

Immediati i soccorsi e il trasferimento all’ospedale Niguarda dove si è spento ieri mattina. Anche la polizia locale si era recata sul luogo dell’incidente ed aveva eseguito tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.

Saronno, 84enne investito in via Roma. E’ grave

