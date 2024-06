iltra2

TRADATE – Il Comune di Tradate celebra il 78′ Anniversario della Repubblica italiana con un evento speciale che si terrà oggi, 2 giugno. La cerimonia avrà luogo in piazza Unità d’Italia e inizierà alle 20.30.

Il programma prevede il saluto del sindaco Giuseppe Bascialla e delle autorità locali, seguito da un momento significativo per i giovani della comunità: la consegna della Carta Costituzionale ai ragazzi che sono diventati maggiorenni nel corso del 2023.

La serata proseguirà con un concerto congiunto del corpo musicale Città di Tradate e del corpo musicale Santa Cecilia di Abbiate Guazzone, che offriranno una performance musicale per tutti i presenti.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso la biblioteca Frera, situata in via Zara 37.

