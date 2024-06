CARONNO PERTUSELLA – Parte bene la Pallavolo Rossella Caronno Pertusella nella terza fase playoff che vince e convince contro i piemontesi del Sant’Anna, 3 punti d’oro che fanno morale in vista della partita contro Trento di mercoledì.

Ma non c è tempo per i festeggiamenti perché, ricordano i dirigenti caronnesi, “mercoledì giocheremo la partita più importante della stagione contro Trento quindi si torna subito in palestra per gli ultimi allenamenti”.