Cronaca

SARONNO – L‘allarme è scattato alle 2.30 dell’altra notte quando alcuni automobilisti di passaggio in viale Prealpi, alla periferia nord cittadina, hanno notato la presenza di una persona in difficoltà.

E’ stato contattato il 112, il centralino delle emergenze regionali, che ha fatto convergere sul posto una ambulanza della Croce rossa saronnese. Il personale della Cri ha soccorso un uomo di 57 anni, al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica. Si è tuttavia ben presto ripreso ed alla fine non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa saronnese in viale Prealpi alla periferia nord cittadina, in occasione di un precedente intervento in orario notturno. In questo caso non si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale)

03062024