Primo piano

SARONNO- Il mercato del Fbc Saronno continua ad essere molto attivo, infatti, Proserpio e il ds Cavallini continuano a muoversi per rinforzare la rosa.

Dopo gli ingaggi di Barlocco e Fasoli, i dirigenti biancocelesti hanno raggiunto un’intesa anche con il terzino destro Simone Pandini, classe ’04 che dopo le esperienze nelle giovanili del Monza e del Milan, ha giocato con la Folgore Caratese, la Castellanzese e la Caronnese. Non è l’unico colpo, infatti, agli acquisti si aggiunge il centrocampista Erik Siviero, classe ’01 fedele del mister Varaldi, infatti, arriva proprio dalla Base 96. Secondo le informazioni in nostro possesso, sono in arrivo altri acquisti importanti per la prossima stagione.

Per quanto riguarda le conferme, l’attaccante Samuele Sardo, classe ’03, vestirà per la seconda stagione consecutiva con la maglia biancoceleste.

(foto presa dal sito specialistico: paolozerbi.com)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048