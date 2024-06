iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Venerdì 7 giugno in occasione della 3′ edizione di Archivifuturi il Map-Museo di arte plastica di via Roma 29, primo museo di arti applicate alla plastica nato in Italia con la sua collezione di 50 opere realizzate negli anni ’70 da artisti internazionali allestita all’interno delle quattrocentesche sale affrescate del Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo, presenta “Map: tra storico e contemporaneo”, un’apertura del museo dalle 15 estesa fino alle 20 con ingresso libero ed accompagnamento alla visita gratuito.

Dopo il successo delle due prime edizioni nel 2022 e 2023, il network Archivi del contemporaneo formato da musei, fondazioni, associazioni, case museo e archivi con Maga Museo arte Gallarate in qualità di capofila, propone per il programma del 2024 di Archivifuturi un ricco calendario di spettacoli dal vivo, mostre, laboratori e aperture straordinarie, per un mese di intrattenimento tra l’Alto milanese, i Laghi e la provincia di Varese, tra cui anche Castiglione Olona.

Con l’obiettivo di consolidare la rete territoriale, questa edizione del Festival ha esteso la partecipazione a nuovi enti che si fanno promotori dei valori di integrazione e cooperazione tra istituzioni e arricchimento culturale, mirando ad inserirsi stabilmente come partner del network.

