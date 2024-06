iltra2

CASTIGLIONE OLONA – L’amministrazione comunale di Castiglione Olona offre la possibilità di svolgere il servizio di volontariato come espressione del contributo concreto del singolo al benessere della collettività. Si tratta di un progetto finalizzato a realizzare forme di cittadinanza partecipativa, riferita alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l’obiettivo più profondo di radicare nella comunità forme di cooperazione e conoscenza diretta del ruolo del Comune, rafforzando il rapporto di fiducia con l’istituzione locale e tra i cittadini stessi.

I volontari potranno scegliere di essere coinvolti continuativamente o sporadicamente nel settore socio assistenziale, culturale, ricreativo o manutentivo.

Gli interessati possono presentare istanza inoltrando l’apposita scheda (in allegato sul sito del Comune) all’indirizzo [email protected] oppure all’ufficio protocollo del Comune, in via Cardinal Branda Castiglioni, 8 dal lunedì al sabato. Per maggiori informazioni: è possibile contattare telefonicamente il 0331 824801 all’interno 3, o tramite e-mail [email protected].

(foto archivio: il municipio di Castiglione Olona)

03062024