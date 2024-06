Comasina

CESANO MADERNO – Coinvolgente, partecipata, emozionante: nella splendida cornice del cortile d’onore di Palazzo Arese Borromeo, l’Amministrazione comunale, insieme alla cittadinanza, hanno ieri celebrato la Festa della Repubblica. Il sindaco Gianpiero Bocca ha consegnato una copia della Costituzione ed una bandiera tricolore a oltre cento tra ragazze e ai ragazzi cesanesi neo maggiorenni o che compiranno 18 anni nel 2024, nel corso di una significativa cerimonia che per la prima volta viene inaugurata in città nella ricorrenza del 2 Giugno, Festa istituita per ricordare la nascita della Repubblica italiana, avvenuta il 2 giugno 1946, data del Referendum istituzionale.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessora comunale alla Cultura Martina Morazzi e l’assessora alla Politiche Giovanili Cinzia Battaglia che hanno letto alcuni articoli della Costituzione, il presidente del consiglio comunale Vincenzo Bacino, i rappresentanti della Giunta, del Consiglio, le Forze dell’Ordine e le realtà associative della Città. Nel pomeriggio alle 18, sempre nel Cortile d’Onore di Palazzo Arese Borromeo, Concerto bandistico per la Costituzione a cura del Corpo musicale “Verdi” di Binzago di Cesano Maderno.

(foto: un momento delle celebrazioni a Cesano Maderno)

