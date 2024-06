iltra2

TRADATE – Oggi, lunedì 3 giugno, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, la Casa di Comunità di Tradate (foto) ospiterà un evento informativo per sensibilizzare il pubblico sui rischi legati al fumo. L’iniziativa, aperta a tutti, si svolgerà nella sede di via Gradisca 16, dalle 9 alle 12.30.

Durante l’evento, gli operatori del Centro antifumo di Arcisate saranno disponibili per rispondere a tutte le domande dei partecipanti riguardo alle attività del centro e alle conseguenze del fumo. Saranno trattati temi importanti come gli effetti del fumo in gravidanza e i rischi del fumo passivo.

L’evento rappresenta un’opportunità preziosa per ottenere informazioni e supporto da esperti nel campo della prevenzione del tabagismo. È organizzato con il patrocinio della Asst Sette Laghi, Polo Universitario, e del Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito Asst Sette Laghi oppure contattare direttamente la Casa di Comunità di Tradate.

03062024