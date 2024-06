Città

SARONNO – Esagitato in piazza De Gasperi e lite in via Diaz: doppio intervento della polizia locale.

Si è spento Andrea Gorla 84enne investito in via Roma.

La foto di quella che sembrava proprio essere della refurtiva abbandonata è stata pubblicata su Facebook e grazie a quella immagine, e relativo avviso di ritrovamento del materiale, il legittimo proprietario ne è potuto tornare in possesso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

03062024