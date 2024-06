news

In passato solo chi faceva il giocatore professionista e partecipava ai vari tornei in giro per il mondo poteva trarre un profitto dalla propria passione. Oggi questo scenario grazie alle criptovalute, e nello specifico a quelle Play-to-Earn (P2E), è radicalmente cambiato e tutti, ma proprio tutti, possono giocare e ingrossare le proprie tasche.

Anche se si tratta di un ecosistema ancora in fase di sperimentazione, con sicuramente molte migliorie da apportare, sia a livello grafico che di fruibilità dei giochi, permette ai giocatori di guadagnare token gratuiti.

La nostra è una breve un’analisi, che non vuole essere necessariamente una classifica, ma piuttosto un ventaglio di proposte, messe in ordine di opportunità di investimento e divertimento, di alcune criptovalute P2E tra le più interessanti sul mercato.

1. PLAYDOGE ($PLAY)

Playdoge è un nuovo gioco P2E su dispositivi mobili, la cui prevendita ha superato i 490 mila dollari in poche ore. Sarà l’atmosfera nostalgica e retrò degli 8bit, sarà il richiamo ad un fenomeno degli anni 90 che vendette oltre 80 milioni di esemplari, fatto sta che il token che richiama il gioco TAMAGOTCHI sta impazzando sul web. Invece dell’animaletto virtuale che tramite due tastini veniva nutrito, coccolato, lavato e intrattenuto, nel token è rappresentato nientemeno che il cane DOGE, il re delle meme coin, a cui bisogna prestare cure. Il prezzo in questa fase di vendita (ne sono previste 40) del singolo token $PLAY è di $0,005. Il gioco 2d che sarà sviluppato permetterà agli investitori, attraverso il completamento delle missioni, di guadagnare token di ricompensa. I token $PLAY fungono da incentivo monetario direttamente proporzionale alla capacità del proprietario di prendersi cura del proprio animale domestico. I detentori di token $PLAY che giocano attraverso l’app PlayDoge accederanno ad una classifica. Chi avrà il punteggio più alto di esperienza, guadagnerà bonus tramite token $PLAY e altre ricompense speciali. I token inoltre possono essere messi in staking beneficiando di ricompense passive. L’attuale APY è del 648%.

2. SPONGE V2

Sponge V2 rappresenta l’evoluzione di un progetto meme coin da 100x che ha avuto un enorme successo. Grazie all’innovativo sistema dello stake to bridge, tutti i token della prima versione sono stati traslati e messi in staking in quella nuova. Il bridging ha portato alla elaborazione di un nuovo smart contract, ad un aumento della fornitura di token e alla migrazione da Ethereum a Polygon (restituendo un APY del 136%). Oggi 30 maggio gli utenti possono reclamare i propri token migrando a Polygon. Nei giorni scorsi infatti il team di sviluppo aveva intervistato gli investitori che hanno scelto di poter reclamare subito i propri token. Il token si è trasformato da semplice meme Coin a token di utilità inserendo il nuovo gioco SPONGEBOB RACER. Ne esistono due versioni, una gratuita e una a pagamento. Ci si può allenare senza pagare e acquistare crediti di gioco solo nel momento in cui si è pronti a guadagnare token V2 attraverso il gioco.

3. AXIE INFINITY

Axie Infinity è un innovativo gioco sulla blockchain di Ethereum che ha protagoniste delle buffe creature, gli AXIES appunto, che si cimentano in battaglie e hanno ciascuna delle abilità proprie. Gli AXIES possono essere allevati, scambiati o mandati in battaglia. Il gioco conta oltre 1,3 milioni di utenti. Le ricompense si ricevono scegliendo varie modalità di gioco come ad esempio “Avventura e Arena”. Oppure si possono raccogliere ricompense in Axie Infinity Shards (AXS) e Smooth Love Potions (SLP), che sono essenziali e propedeutici per allevare nuovi Axies. I token $AXS possono essere sia messi in staking che utilizzati all’interno del gioco.

Quando sono stati introdotti terreni tokenizzati all’interno del gioco, i giocatori e possessori di token hanno avuto accesso ad un’esperienza personalizzata, ma anche ad una forte fonte di guadagno, che ha attirato sempre nuovi giocatori. Le battaglie possono essere PvP o PvE e fanno guadagnare token SLP che si possono usare per il trading o per allevare Axies.

4.THE SANDBOX

The Sandbox fa parte di quei giochi P2E che si basano sulla vendita e l’affitto di terreni. È un universo parallelo, nel metaverso, in cui i giocatori possono costruire e comprare terreni grazie agli NFT. Si sviluppa sulla blockchain di Ethereum e il token $SAND serve da moneta di scambio per accedere alle molteplici funzionalità del gioco. Una volta acquistata una LAND gli utenti potranno costruirla e svilupparla a loro piacimento. Le LAND confinanti creano dei “distretti”.

Grazie all’utilizzo di pixel tridimensionali (chiamati Voxel), i giocatori possono creare oggetti tridimensionali come persone, animali, piante e oggetti che potranno essere integrati sotto forma di NFT.

5. SPLINTERLANDS

Splinterlands è uno dei migliori giochi cripto play-to-earn di carte e NFT, che possono essere scambiate o utilizzate nelle battaglie per guadagnare premi. Se PlayDoge è un chiaro richiamo al Tamagotchi, Splinterlands è stato definito come una via di mezzo tra uno dei giochi di carte più famosi, i Pokemon, e World of Warcraft. Si guadagnano token conquistando mondi, risolvendo enigmi, combattendo mostri. Attraverso gli scambi di carte si possono guadagnare token Dark Enegy Crystals (DEC). Le carte che generano maggiori guadagni sono le high-ranked, quelle con il punteggio di ranking più alto. Si possono scambiare gettoni o oggetti conquistati con altri token o con valuta fiat. Anche Splinterlands è accessibile da dispositivo mobile.

Come funzionano i giochi P2E?

Partecipando a un gioco NFT via via che si completeranno i “quadri” e si faranno progressi al suo interno, i giocatori saranno premiati. Abbiamo visto che esistono vari tipi di giochi, come quelli real estate che si occupano di vendita o affitto di terreni. In alcuni i giocatori possono acquistare terreni sotto forma di immobili NFT e possono svilupparli, ampliarli e aumentarne il valore o possono affittarli ad altri in cambio di token. Alcune grandi aziende li hanno addirittura affittati come spazi pubblicitari.

Per avanzare in alcuni giochi blockchain, i giocatori devono scoprire o costruire oggetti unici. Questi oggetti potrebbero aiutarli a rafforzare la loro squadra o a sconfiggere il nemico. Ma possono anche essere venduti attraverso transazioni di gioco per guadagnare token.

Altri giochi NFT premiano i giocatori per aver sbloccato fasi o sconfitto uno sfidante. Il potenziale di guadagno dei giochi di avventura P2E risiede nel commercio di oggetti per token di gioco o valuta fiat, nella partecipazione a missioni redditizie e nella scoperta di risorse rare. I giochi di carte come Splinterlands, richiedono ai giocatori di fare mosse strategicamente sagge per superare in astuzia i loro avversari. Dopo aver sconfitto un avversario, i giocatori ricevono carte più preziose o gettoni premio, che possono scambiare con valuta reale. Il potenziale di guadagno sta nella costruzione di un mazzo forte, nella vittoria delle partite e nello scambio di carte rare sui mercati.

I giochi immobiliari come The Sandbox, fondono il trading di proprietà virtuale con la tecnologia blockchain. I giocatori comprano, vendono o sviluppano terreni virtuali come NFT, guadagnando profitti nel mondo reale.

Conclusioni

I migliori giochi P2E si giocano per diversi motivi, due fra tutti realizzare un profitto e divertirsi.

I giochi P2E consentono di guadagnare risorse di gioco che possono essere propedeutiche all’ avanzamento nello stesso o possono essere capitalizzate creando guadagni reali ed immediati. I token nativi guadagnati dai giochi possono essere scambiati con BTC, ETH e USDT. Inoltre grazie ai progressi tecnologici e all’ausilio della realtà virtuale molti giochi P2E riescono a reggere il confronto con i migliori videogiochi, sia graficamente che per l’esperienza immersiva che offrono. A questo si aggiunge la peculiarità di poter guadagnare.

Il successo di un gioco P2E si può misurare dal numero dei suoi utenti attivi. Un numero maggiore di giocatori attivi indica una comunità fiorente e potenzialmente migliore redditività a lungo termine per il gioco. È anche probabile che una grande base di giocatori segnali livelli più elevati di liquidità all’interno dell’ecosistema del gioco, facilitando esperienze di gioco più fluide e dinamiche di mercato più robuste.

Un altro parametro può essere il potenziale di guadagno che il gioco propone . PLAYDOGE ad esempio offre un APY attuale del 648% un alto potenziale di guadagno che dà maggiori probabilità di trattenere i giocatori e promuovere un ambiente competitivo, guidando l’impegno e la crescita della comunità.