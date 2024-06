Città

SARONNO – I giovani delle scuole saronnesi e gli studenti del Presidio Rita Atria sono protagonisti oggi lunedì 3 giugno della Marcia della Legalità organizzata in occasione della Giornata della Legalità per far salire la voce della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

La giornata parte in viale Santuario alle 9 con la partenza del corteo per le vie cittadine (piazzale Santuario, via Varese, via Primo Maggio, corso Italia, piazza Libertà, via Portici, piazza Riconoscenza, via San Cristoforo, piazza Aviatori d’Italia, via Kennedy; via Vincenzo Monti, via Caduti Saronnesi, via Carlo Porta, via Pagani)

In piazza del Mercato la mattinata proseguirà con l’esibizione delle band giovanili dal liceo “G.B. Grassi” e successiva lettura di brani legati alla tematica delle legalità.

La marcia era stata prevista per il 23 maggio, ma, causa maltempo, è stata rinviata al 3 giugno.

