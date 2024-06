In base al cronoprogramma stabilito con l’impresa, i lavori che riguardano i settori 1 e 2 della piazza avrebbero dovuto concludersi la scorsa settimana, ma le piogge quasi quotidiane che si sono registrate dal 10 maggio in poi non hanno consentito l’intervento finale di posa della resina, per il quale è necessario che la pavimentazione resti asciutta per qualche giorno.