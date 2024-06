SARONNO – Lettere cubitali che “urlano” uno slogan d’effetto che testimonia la voglia e l’importanza di riconquistarsi uno spazio. Nelle ultime ore nel sottopassaggio di piazza Mercanti è stato realizzato un nuovo maxi graffito. Una scritta che pone fine alla lunga vicenda di “pulizie” e “riscritture” iniziata con l’iniziativa di tinteggiatura del sottopassaggio tra piazza dei Mercanti e viale Santuario promossa dal Rotaract con la collaborazione del Comune.

Ecco la nota condivisa sui social che spiega il blitz dalla scelta della location allo slogan.

Il sottopassaggio pedonale di Piazza dei Mercanti (meglio conosciuta come Piazza Rossa da chi la frequenta) è sempre stato un luogo di passaggio particolare per Saronno. Un luogo abbastanza angusto, mai particolarmente sotto i riflettori e raramente oggetto di reale interesse da parte delle istituzioni; interesse che, nel corso degli anni, si è di volta in volta riscoperto per fare da stampella a discorsi sulla riqualificazione, sul decoro urbano e sulla sicurezza.

Tutte parole d’ordine che tipicamente pagano bene nelle campagne elettorali e che permettono, inoltre, alle associazioni addette ai lavori di “riqualificazione” di guadagnarsi qualche pacca sulla spalla (e chissà, magari anche due soldi, ma questo non ci è dato di saperlo) con pochi sforzi.

Ed è proprio quello che è avvenuto anche qui: nonostante il sottopasso sia da ormai più di vent’anni una pietra miliare del writing a Saronno, qualche mese fa è stato riportato all’originale e tristissimo grigiore da una di queste associazioni.

Quello che ci fa storcere il naso non sono tanto le nuove tele per i writers (che ironicamente ringraziano per avergli regalato un nuovo spazio d’espressione), quanto la smania delle istituzioni di mettere le mani su qualsiasi luogo e strumentalizzarlo in maniera demagogica senza poi portare un reale miglioramento alle condizioni di vita della comunità.

I graffiti di Piazza Rossa e del sottopassaggio sono un patrimonio culturale della città, iconico e legato alle memorie di tutti quelli che da anni attraversano questi spazi. Il mancato rispetto di questi luoghi fa rabbia, anche se non stupisce, vista la tendenza istituzionale degli ultimi tempi: tutto dev’essere sotto controllo, lo Stato deve espandere i suoi tentacoli su ogni minima parte della vita di tutti noi.

Questi posti vanno protetti da chi vuole metterci il naso per profitto, perché “decoro” non sono due mani di triste vernice grigia o bianca sopra delle opere d’arte colorate e significative, così come la sicurezza non è fatta da telecamere o polizia. Pensiamo che i luoghi li facciano le persone che li attraversano e che li vivono: Piazza Rossa, così come il suo sottopassaggio, sono punti fissi della scena underground saronnese e di chiunque non abbia voglia di spendere il suo tempo libero nei circuiti di una macro-industria che struttura rigidamente le forme di socialità e aggregazione.

Noi saremo sempre qui: questi muri li sentiamo anche un po’ nostri e ci piacciono molto di più colorati che grigi come i loro decorosissimi palazzoni.