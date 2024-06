Città

SARONNO – Uno sciame d’api ha sfiorato tetti e balconi nel centro di Saronno. E’ successo nella tarda mattinata dall’altro giorno, fra piazza Libertà, via Garibaldi e dintorni. Le api si stavano spostando, verosimilmente al seguito di una “regina” e sono passate – letteralmente – fra le case, chi in quel momento si trovava sul balcone o alla finestra ai piani alti degli edifici ha visto passare lo sciame, a pochissima distanza.

Evidentemente lo sciame era alla ricerca di un luogo adatto dove accasarsi. Le api sono protette, per il determinante ruolo che hanno per mantenere gli equilibri ecologici ed ambientali. Nel caso uno sciame si posi in un giardino, su un albero o in un sotto tetto, bisogna avvisare le autorità perchè siano recuperate sana e salve e spostate in luogo sicuro.

In questo caso lo sciame non è stato trovato, si è allontanato in direzione di via Milano e della periferia cittadina.

