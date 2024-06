Calcio

CERIANO LAGHETTO – E’stata una vera e propria “maratona” di tornei di calcio giovanile quella ospitata nelle ultime settimane dal centro sportivo comunale di via Stra Meda per iniziativa dell’Asd Ceriano Laghetto 1973. Dal 25 aprile al 19 maggio, ben 6 tornei, alcuni anche con doppio calendario, tra mattina e pomeriggio, hanno visto la partecipazione di un totale di 123 squadre giovanili, composte da bambini dai 5 ai 13 anni.

In tutto sono stati oltre 1000 i piccoli e piccolissimi appassionati di calcio che sono scesi in campo, a rotazione, nella struttura comunale. A gestirli, c’era un gruppo di circa 40 volontari che si sono alternati per garantire la disponibilità e l’efficienza di spogliatoi, campi di gara e anche servizio ristoro per tutte le squadre, nelle occasioni in cui il torneo si è prolungato per l’intera giornata. “Siamo stanchissimi ma anche molto soddisfatti per il grande successo riscontrato dai nostri tornei – commenta il presidente dell’Asd Ceriano Laghetto, Alberto Basilico – Ricordo che all’inizio si faceva un po’ di fatica a trovare le squadre mentre ora abbiamo rapidamente le adesioni di diverse società che apprezzano il nostro lavoro organizzativo e la formula di grande coinvolgimento che assicura continuo divertimento per i bambini”. I tornei sono anche l’occasione per ricordare persone speciali legate alla società calcistica di Ceriano Laghetto e per questo sono stati intitolati a Gastone Cavalletto, a Giuliano Borroni e, da ultimo, questo fine settimana, a Mattia Zambelli. A conclusione del Memorial Zambelli, che ricorda il calciatore di Limbiate, che aveva militato anche nel Ceriano Laghetto e che è scomparso nel 2016 a soli 26 anni, la famiglia, insieme all’associazione Live Onlus, ha donato, anche quest’anno, un defibrillatore al Comune di Ceriano Laghetto.

Sindaco Roberto Crippa e assessori, presenti alla premiazione come anche per i precedenti tornei, ringraziando gli organizzatori per il grande impegno e la famiglia Zambelli per l’apprezzato dono, hanno annunciato che il nuovo Dae sarà installato in piazza San Damiano.

